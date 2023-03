Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Falsche Polizisten erhalten Zutritt zur Wohnung

Crivitz (ots)

An der Wohnungstür eines 18-Jährigen aus Crivitz sollen am 24.03.2023 gegen 03:00 Uhr zwei uniformierte Polizisten geklingelt haben. Die beiden unbekannten Männer hätten einen Dienstausweis vorgezeigt und gaben an, vom "Polizeipräsidium Schwerin" zu sein. Sie erlangten Zutritt zur Wohnung und führten mit dem Ziel, Auskünfte zum Mitbewohner zu erhalten, eine Durchsuchung durch. Bislang konnte zur besagten Zeit kein echter Polizeieinsatz in Crivitz recherchiert werden. Somit wurde eine Strafanzeige wegen Amtsanmaßung aufgenommen.

