PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in Baustelle in Flörsheim +++ Diebstahl während Faschingsveranstaltung +++ Unfallflucht in Sulzbach am Taunus

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Baustelle - Flörsheim, Hospitalstraße, Freitag, 27.01.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 28.01.2023 um 05:45 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag betraten Unbekannte das Grundstück der Baustelle in der Hospitalstraße in Flörsheim. Dazu kletterten die Täter über ein Gerüst, anschießend betraten sie durch ein offenes Fenster das Gebäude und hebelten eine Stahltür auf. Im Gebäude entwendeten sie mehrere Baumaschinen und -Utensilien. Anschließend verließen die Unbekannten das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 20.000,- Euro. Momentan liegen noch keine Täterhinweise vor.

Die Polizei in Flörsheim nimmt dazu Hinweise unter der Telefonnummer 06145-5476-0 entgegen.

2. Diebstahl - Bad Soden am Taunus, Gartenstraße, Hasselgrundhalle, Samstag, den 28.01.2023 zwischen 19:00 Uhr und 20:35 Uhr

Am Samstagabend fand eine Faschingsveranstaltung in der Gartenstraße in Bad Soden am Taunus statt. Während der Veranstaltung verschafften sich 3 Personen Zutritt zu der Halle und der dortigen Sportumkleide. In der Umkleide durchsuchten die Personen dort deponierte Taschen und Jacken und entwendeten daraus Wertgegenstände. Anschließend flüchteten sie in Richtung Esso Tankstelle in Bad Soden am Taunus. Die Personen können beschrieben werden als männlich, 18-22 Jahre, südeuropäischer Phänotyp, dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sollten sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.

Hier erbittet die Polizei in Eschborn Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06196-9695-0.

3. Verkehrsunfallflucht - Sulzbach am Taunus, Auf der Krautweide, Freitag, 27.01.2023 um 15:00 Uhr bis Samstag, 28.01.2023 um 09:00 Uhr

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde ein grauer Mercedes in der Straße Auf der Krautweide in Sulzbach beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde das parkende Fahrzeug an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne seine Personalien anzugeben. Der Schaden am Mercedes wird auf ca. 2500,- Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 06192-2079-0 beim Regionalen Verkehrsdienst zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell