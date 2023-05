POL-PDNR: Lkw-Kontrolle

Linz am Rhein (ots) - Am Mittwochnachmittag meldete eine Zeugin der Linzer Polizeiinspektion, dass sie eine Schlägerei in der Straße Am Gestade beobachtet habe. Die Polizei konnte ein 13-jähriges Mädchen vor Ort antreffen, die angab, von einem Mitschüler geschlagen worden zu sein. Im Anschluss der Anzeigenaufnahme und der Übergabe des Mädchens an die Eltern, wurde der 14-jährige Mitschüler aus Linz kontaktiert. Dieser gab gegenüber der Polizei an, dass er ebenfalls ...

mehr