POL-PDNR: Abgelenkt im Straßenverkehr

Unkel (ots) - Am Mittwochabend befanden sich eine Frau aus Rheinbreitbach mit ihrer 9-jährigen Tochter im DM-Markt. Nachdem die Frau ihre Einkäufe bezahlt hatte und das Geschäft verlassen wollte, schlug der Alarm am Ausgang an. Eine Überprüfung durch eine Mitarbeiterin ergab, dass das Kind, offensichtlich von der Mutter unbemerkt, Kosmetika in ihre Jackentasche gesteckt hatte. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

