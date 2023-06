Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Möckmühl: Vermutlich betrunken gefahren und Unfälle verursacht

Am Mittwochabend stellten Zeugen auf der Landesstraße 1047 zwischen Züttlingen und der Autobahnanschlussstelle Möckmühl gegen 21.45 Uhr einen verletzten Mann fest, der neben seinem beschädigten Fahrzeug lag. Sie verständigten umgehend den Rettungsdienst und die Polizei. Da der Mann noch vor dem Eintreffen der Polizei weiterfahren wollte und zudem einen stark betrunkenen Eindruck machte, nahm ein Zeuge ihm vorsichtshalber den Fahrzeugschlüssel weg. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird vermutet, dass der 54-Jährige mit seinem Opel in Möckmühl und Züttlingen unterwegs war und dort womöglich eines oder mehrere Fahrzeuge oder Gebäude beschädigt hat. Zeugen sowie mögliche Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Streitigkeiten enden in Handgreiflichkeiten

Ein 66-Jähriger und ein 41-Jähriger gerieten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vor der Harmonie in Heilbronn in einen vorerst verbalen Streit. Dieser spitzte sich derart zu, dass die Streitenden mit geballten Fäusten aufeinander losgingen und sich gegenseitig leicht verletzten. Ein 26-Jähriger wollte die Streithähne trennen und mischte sich in die Auseinandersetzung ein, wobei er einen Faustschlag abbekam und ebenfalls leicht verletzt wurde. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Beteiligten trennen und fertigen nun entsprechende Strafanzeigen wegen Körperverletzung.

Heilbronn: Überholt und Streifenwagen zur Notbremsung gebracht

Am Mittwochabend überholte ein 19-jähriger VW-Fahrer im Bereich der Albertistraße einen anderen Pkw. Womit er nicht rechnete, war, dass ihm auf der Gegenspur ein Streifenwagen der Polizei entgegenkam. Die Polizisten mussten wegen des Überholenden stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Daraufhin wurde der VW-Fahrer kontrolliert. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter

Gegen 14 Uhr ereignete sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem E-Scooter in Heilbronn. Eine 51-jährige Opel-Fahrerin übersah wohl den bereits in einem Kreisverkehr in der Robert-Bosch-Straße fahrenden 56-jährigen E-Scooter-Fahrer wodurch die beiden Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde der Scooter-Fahrer leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR.

Heilbronn: 16-Jährigen beraubt - Täter vorläufig festgenommen

Am Dienstagabend wurde ein 16-Jähriger im Bereich des Silcherplatzes in Heilbronn von drei Heranwachsenden beraubt. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 15 und 17 Jahren bedrängten den Geschädigten unter anderem mit der Herausgabe seiner Halskette. Als der Geschädigte sich dagegen wehrte, schlugen die Tatverdächtigen auf ihn ein. Er gab seine Geldbörse den Tatverdächtigen, woraufhin sie zu Fuß flüchteten. Kurze Zeit später konnten die alarmierten Polizeikräfte die drei Tatverdächtigen in der Innsbrucker Straße vorläufig festnehmen. Auf sie kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu. Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

Heilbronn-Neckargartach: Geparkten Pkw beschädigt und weitergefahren

In Heilbronn streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 13 Uhr einen geparkten Opel. Dadurch entstand an dem in der Rainlesstraße geparkten Pkw ein Schaden in Höhe von circa 1.000 EUR. Aufgrund der Spurenlage vor Ort könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein schwarzlackiertes Fahrzeug handeln. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Während ihres Einkaufs wurde am Mittwoch gegen 11.30 Uhr eine 86-jährige Seniorin in einem Discounter in der Großgartacher Straße durch einen unbekannten Täter beklaut. Der Gelbeutel der Dame wurde hierbei entwendet. Hinweise zum Täter gibt es bislang noch keine. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Offenau: Streit zwischen Männern eskaliert

Am Mittwochabend kam es im Offenauer Talweg zu Streitigkeiten zwischen einem 56-Jährigen und einem 52-Jährigen. In dessen Verlauf bedrohten sich die Streitenden gegenseitig und es kam zu Handgreiflichkeiten. Als die Polizei eintraf, um den Streit zu schlichten, ging der bereits polizeibekannte 56-Jährige in einen Wohnwagen und schloss sich ein. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er Waffen oder gefährliche Gegenstände bei sich hatte, wurde der Wohnwagen mit mehreren Polizeikräften umstellt. Anschließend konnte der Mann vorläufig festgenommen werden. Verletzt wurde hierbei niemand. Der 56-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Weinsberg: Brennende Grünfläche

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochabend gegen 18 Uhr einen brennenden Busch in der Straße "Grantschener Hohl" bei Weinsberg. Nachdem der Buschbrand auf trockenes Laub und eine Grünfläche übergriff, konnte die Feuerwehr Weinsberg ihn mit 16 Einsatzkräften schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Es brannte eine Fläche von ungefähr 200 Quadratmetern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

