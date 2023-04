Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Unfallopfer flüchtet vom Unfallort

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr kam es zu einer Kollision zweier Pkw. Ein 26-jähriger Mann aus Lage befuhr mit seinem VW Golf die Stauffenbergstraße und bog nach links in die Lange Straße ab. Dabei verlor er sie Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen einen an der Rotlichtzeigenden Ampel wartenden Ford Edge. Der Unfallverursacher suchte zu Fuß die Polizeiwache in Lage auf und macht dort Angaben zu dem Unfall. Als die Polizeibeamten am Unfallort erschienen, fanden sie nur noch den Pkw des Verursachers vor. Der Fahrer des Fords war mit seinem Fahrzeug vom Unfallort geflüchtet. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheines waren die Folgen für ihn. Zwischenzeitlich meldete sich ein 52-jähriger Mann aus Lemgo telefonisch auf der Leitstelle der Polizei und gab seine Beteiligung an dem Unfall an. Er wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Bei den Ermittlungen stelle sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen ihn eingeleitet. Da der beteiligte Ford seiner Ehefrau gehört und der Verdacht besteht, dass sie die Fahrt zuließ, wurde auch gegen sie ein Strafverfahren wegen des "Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis" eingeleitet. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell