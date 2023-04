Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall eingeklemmt

Lippe (ots)

(LW) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Samstagabend gegen 23.50 Uhr in Lemgo - Hörstmar. Ein 26-jähriger Mann aus Lage befuhr mit seinem BMW 1er laut Aussagen von Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Lagesche Straße (B 66) in Richtung Lemgo. Mit im Fahrzeug befanden sich drei weitere junge Männer, von denen zwei im Alter von 22 und 23 Jahren ebenfalls aus Lage stammen. Bei einem missglückten Überholmanöver im Ortsteil Hörstmar verlor der Fahrzeugführer in Höhe der Kreuzung Lagesche Straße / Uferstraße / Am Bergkamp die Kontrolle über seinen Pkw und prallte frontal gegen eine massive Steinmauer. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Die beiden auf dem Rücksitz befindlichen Personen aus Lage konnten den Wagen unter der Hilfe von Zeugen selbstständig verlassen. Ein weiterer derzeit noch unbekannter Beifahrer, der ebenfalls durch Zeugen aus dem Fahrzeugwrack geborgen worden war, entfernte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte vom Unfallort. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann erhebliche Verletzungen erlitten haben könnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Dazu wurden neben erheblichen Personalressourcen auch eine Drohne der Feuerwehr sowie ein Mantrailerhund der Polizei eingesetzt. Die Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Mittlerweile gibt es Hinweise auf den Verbleib des Mannes, die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Die weiteren drei Fahrzeuginsassen wurden alle schwerverletzt umliegenden Kliniken zugeführt. Der Pkw wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer unter anderem wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen wurde eingeleitet. Zeugen, denen zur Unfallzeit auf der Lageschen Straße (B 66) der BMW aufgefallen ist oder die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Beifahrer des Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

