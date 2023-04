Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Nach Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Sonntagmorgen gegen 00.40 Uhr bat das Klinikum Detmold um polizeiliche Hilfe. In der Notaufnahme randalierte eine Person und beschädigte das Inventar. Bei Eintreffen der Beamten trafen diese auf eine 32-jährige Detmolderin, die in der Notaufnahme bereits einen Sachschaden in dreistelliger Höhe angerichtet hatte. Da die Dame keine weitere ärztliche Hilfe benötigte, wurde sie in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle.

