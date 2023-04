POL-LIP: Detmold. Minderjähriger auf unversichertem E-Scooter unterwegs.

Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (13.04.2023) gegen 18:50 Uhr schossen zwei Jugendliche auf der Bielefelder Straße in Höhe der Meisenstraße vermutlich mit einer Soft-Air Pistole auf ein vorbeifahrendes Wohnmobil. Der 47-jährige Fahrer bemerkte die Jugendlichen, als sie mit einer Pistole hantierten und stellte nach dem Beschuss einen Schaden an seinem Wohnmobil ...

