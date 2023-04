POL-LIP: Dörentrup-Bega. Einbrecher stehlen hochwertige Pflanzenschutzmittel.

Lippe (ots) - Am Mittwochabend (12.04.2023) gegen 20:25 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße B 238 in Kalletal ein schwerer Verkehrsunfall. Der 28-jährige Fahrer eines Opel Corsa, der auf der B 238 in Richtung Rinteln unterwegs war, geriet in einer langgezogenen Rechtskurve zwischen den Ortsteilen Hohenhausen und Dalbke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort ...

mehr