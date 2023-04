Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht: Fußgängerin bei Überqueren der Straße verletzt.

Lippe (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag (08.04.2023) gegen 16:40 Uhr wollte eine 22-jährige Bremerin die Oerlinghauser Straße in Höhe des Werre Friedhofs zum Raiffeisenmarkt-Parkplatz überqueren. Auf der Mitte der Straße wurde sie von einem silbernen Auto erfasst, das von dem genannten Parkplatz auf die Oerlinghauser Straße abbog und sie am Bein verletzte. Obwohl die Fahrerin des Wagens auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, floh sie von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können: Bitte melden Sie sich telefonisch beim Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

