POL-LIP: Blomberg. Einbruch in Geschäft: Unbekannte Täter erbeuten dreistelligen Betrag.

Lippe (ots) - Ein 59-jähriger Mann hat am Dienstag (11.04.2023) gegen 17:05 Uhr auf der Oerlinghauser Straße nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht einer Ampel missachtet und ist in den Kreuzungsbereich Oerlinghauser Straße/Am Zubringer gefahren. Dort kollidierte er mit dem Opel Corsa einer 30-jährigen Frau, die aus der entgegengesetzten Richtung kam und nach links in die Straße "Am Zubringer" abbiegen wollte. Die ...

