Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Rote Ampel missachtet.

Lippe (ots)

Ein 59-jähriger Mann hat am Dienstag (11.04.2023) gegen 17:05 Uhr auf der Oerlinghauser Straße nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht einer Ampel missachtet und ist in den Kreuzungsbereich Oerlinghauser Straße/Am Zubringer gefahren. Dort kollidierte er mit dem Opel Corsa einer 30-jährigen Frau, die aus der entgegengesetzten Richtung kam und nach links in die Straße "Am Zubringer" abbiegen wollte. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4500 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell