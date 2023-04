Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Unfallflucht: Pkw-Außenspiegel kollidieren.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (11.04.2023) zwischen 16:30-16:40 Uhr ereignete sich auf der Steinheimer Straße ein Verkehrsunfall. Dabei kollidierten ein schwarzer SUV und ein Ford mit ihren linken Außenspiegeln in der Mitte der Fahrbahn. Der 21-jährige Ford-Fahrer aus Horn Bad-Meinberg war in Fahrtrichtung Billerbeck unterwegs, als er dem SUV in einer Kurve entgegenkam. Obwohl der Ford-Fahrer seinen Wagen nach dem Zusammenstoß anhielt und einen Schaden bei sich feststellte, setzte der SUV seine Fahrt fort. Bitte melden Sie sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090, falls Sie Angaben zum flüchtigen SUV machen können.

