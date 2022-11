POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende (19. bis 21.11.2022) die Scheibe eines geparkten Autos in der Flurstraße eingeschlagen. Die Täter schlugen zwischen 16.00 Uhr am Samstag und 06.45 Uhr am Montag die Beifahrerscheibe des grauen VW Tiguan ein, der auf Höhe der Hausnummer 24 geparkt war. Die Diebe stahlen aus dem Innenraum eine Geldbörse und flüchteten anschließend ...

