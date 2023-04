Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Hiddesen. Mann randaliert in Lebensmittelgeschäft.

Lippe (ots)

Ein alkoholisierter Mann wurde am Dienstagabend (11.04.2023) gegen 20:00 Uhr in einem Lebensmittelmarkt im Mohnweg in Gewahrsam genommen, nachdem er randalierte und einen Mitarbeiter bedrohte. Der 62-Jährige aus Detmold warf zudem ein Regal um und ignorierte Aufforderungen das Geschäft zu verlassen. Der Mann war der Polizei bereits am Nachmittag durch sein Verhalten aufgefallen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Bedrohung eingeleitet.

