Polizei Lippe

POL-LIP: Einladung: Seminar der Polizei "Fahr Rad - Mit Sicherheit".

Lippe (ots)

Immer mehr Menschen sind mit dem Zweirad unterwegs. Der Umwelt und Gesundheitsgedanke ist gut. Jedoch erhöht sich damit auch die Zahl der Verletzten und Getöteten im Zusammenhang mit der Nutzung des Zweirades. Gerade die vermehrte Nutzung der PEDELECs im höheren Alter, bringt viele Gefahren für die Radler mit sich. Die Handhabung sollte geübt werden, um in Gefahrensituationen richtig reagieren zu können, oder solche erst gar nicht entstehen zu lassen. Auf Grund dessen bietet die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Lippe ein kostenloses Seminar für Pedelecfahrer*innen an. In dem Seminar soll die Kompetenz der Pedelecfahrer*innen im Straßenverkehr gefördert und gestärkt werden. Die Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit ihr eigenes Fahrverhalten zu optimieren und zu erfahren, was sie noch mehr für ihre Sicherheit tun können. Außerdem werden nach einer kurzen Theorieeinheit auch Hinweise zum verkehrssicheren Umgang mit dem Pedelec gegeben. Die Durchführung leichter Fahrübungen im Schonraum tragen dazu bei, die Fahrsicherheit zu erhöhen. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände der Polizei im Waldweg 20-22 in Detmold statt. Interessierte sind mit ihren Pedelecs herzlich eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen. Bitte den eigenen Fahrradhelm nicht vergessen.

Termin: 24.04.2023: 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr

