POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Horn. Versuchter Aufbruch von Kassenautomaten.

Lippe (ots) - Am Ostersonntag gegen 23.00 Uhr meldet ein Mitarbeiter eines Fortbildungszentrums an der Hasselstraße einen Einbruch in dortige Räumlichkeiten. Der Mitarbeiter habe durch ein internes Alarmsystem einen Alarm auf sein Handy erhalten und könne über eine Kamera gerade zwei Einbrecher sehen, die dort alles durchsuchen würden. Die sofort hinzugezogene Polizei konnte mit mehreren Streifenwagen das Gebäude ...

