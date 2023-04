Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. Über 1.300 Geschwindigkeitsverstöße am "Car-Freitag".

Lippe (ots)

Am Karfreitag (07.04.2023), auch bekannt als "Car-Freitag", treffen sich bundesweit Tuning- und Autoenthusiasten auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Zu diesem Anlass fanden auch in diesem Jahr wieder verstärkte Polizeikontrollen der lippischen Tuningszene statt - vorwiegend im Bereich Bad Salzuflen. Die Stichprobenkontrollen der technisch veränderten Fahrzeuge ergaben an diesem Tag erfreulicherweise, dass diese durchweg verkehrssicher waren und alle Tuning-Fans ihre Fahrt ohne Beanstandung fortsetzen konnten. Zusätzlich nahm die Polizei Lippe am selben Tag an der landesweiten Aktion "Rot gegen Raser" teil und führte unter allen Verkehrsteilnehmern Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei diesen wurden erschreckend viele Verstöße festgestellt: Insgesamt wurden 1.337 Geschwindigkeitsverstöße, mit teilweise erheblichen Überschreitungen, registriert. Ein Golf GTI-Fahrer aus Bielefeld wurde mit 163 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen und muss nun mit einem dreimonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. Neben ihm waren auch 33 weitere Fahrzeugführer so schnell unterwegs, dass sie ebenfalls ein Fahrverbot erwartet.

Zu schnelles Fahren ist immer noch ein Hauptgrund für schwerste Verletzungen bei Verkehrsunfällen auf lippischen Straßen. Bitte halten Sie sich daher immer an die geltenden Höchstgeschwindigkeiten, um sicher und gesund an Ihrem Ziel anzukommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell