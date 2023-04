Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/ Einbruch in Tankstelle

Lippe (ots)

Eine Tankstelle in Horn- Bad Meinberg an der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zum Samstag von Einbrechern heimgesucht. Gegen 04.30 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma der Polizei eine Alarmauslösung an besagter Tankstelle. Nach Eintreffen der Polizei wurde festgestellt, dass neben dem Tankstellengebäude Fenster aufgehebelt wurden, um ins Innere zu gelangen. Dort entwendete man eine größere Menge an Tabakwaren. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen in Horn gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat in Detmold unter 05231-6090.

