POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup/ Fahrer kommt unter Alkoholeinfluss von der Straße ab und verursacht hohen Sachschaden

Lippe (ots)

Am Karfreitag gegen 19.00 Uhr wurden die Beamten zu einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße gerufen. Dort war ein 29-jähriger Fahrer eines schwarzen BMW innerorts von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei am Straßenrand geparkten Skoda zusammengestoßen. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und dessen Führerschein sichergestellt. Die Behauptung des alkoholisierten Fahrers, nicht der Alkoholkonsum sondern ein technischer Defekt an seinem BMW sei für den Unfall verantwortlich, brachte ihm dann noch die Sicherstellung seines Pkw ein, so dass dieser gegebenenfalls noch technisch begutachtet werden kann. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich ca. auf 30000 Euro.

