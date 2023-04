Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold- Hiddesen/ Verkehrsunfallflucht

Lippe (ots)

Am 06.04.2023 gegen 14 Uhr kam es in Detmold-Hiddesen auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Theodor-Heuss-Straße zu einer Unfallflucht mit Sachschaden. Ein Motorradfahrer stand auf der Linksabbiegespur der Friedrich-Ebert-Straße und musste verkehrsbedingt halten. Ein dahinter fahrender Pkw bremste offensichtlich zu spät, so dass er gegen das Heck des Motorrades stieß. Anstatt sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Pkw geradeaus in Richtung Paderborner Straße. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Pkw um einen schwarzen Seat handeln, dessen vorderes Kennzeichen nach dem Unfall an einer Seite herunter gehangen habe. Weitere Hinweise zu dem Unfall und insbesondere zu dem geflüchteten Pkw-Fahrer erbittet das Verkehrkommissariat Detmold unter 05231-6090.

