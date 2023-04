Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen- Lockhausen/ Täter entwenden mehrere Katalysatoren auf dem Gelände eines Autohauses

Lippe (ots)

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Schötmarschen Straße in Bad Salzuflen entwendeten bislang unbekannte Täter eine größere Anzahl von Katalysatoren an den dort abgestellten Fahrzeugen. Hierzu bediente man sich vermutlich eines Winkelschleifers, um die verbauten Katalysatoren unter den Fahrzeugen abzutrennen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen vergangenem Mittwochabend und Donnerstagmorgen liegen. Der Diebstahl wird einige Zeit in Anspruch genommen haben und könnte aufgrund der Geräuschkulisse von Zeugen bemerkt worden sein. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, melde sich bitte bei der Kriminalpolizei unter 05231-6090.

