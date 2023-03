Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erste Ergänzungsmeldung zu Einsatzmaßnahmen im Bereich Palmental

Eisenach (ots)

Nachdem eine reizende Substanz durch einen oder mehrere Unbekannte in einem Schulgebäude im Bereich "Palmental" ausgebracht wurde, wurden acht Personen in ein Krankenhaus gebracht (ausschließlich Schüler). Insgesamt wurden nach derzeitigen Kenntnissen 30 Personen verletzt, davon drei Lehrkräfte und 27 Schüler. Die Polizeibeamten sicherten umfangreiches Spurenmaterial, dieses befindet sich derzeit in der Auswertung. Der Schulbetrieb wird planmäßig ab dem morgigen Tag wieder regulär aufgenommen. Eine geeignete polizeiliche Begleitung wird avisiert. (jd)

