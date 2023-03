Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Holzschuppen steht in Flammen

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ein Holzunterstand neben der protestantischen Kirche in Alsenborn ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgebrannt. Gegen halb elf Uhr abends wurde die Integrierte Leitstelle von Anrufern über den Brand eines Holzschuppens an der Kirche in der Rosenhofstraße informiert. Da zunächst nicht klar war, ob der Unterstand direkt an die Kirche grenzt, wurden starke Kräfte an den Brandort entsandt. Nach Eintreffen der Helfer konnte aber in Hinsicht auf eine mögliche Brandausbreitung auf das Kirchengebäude recht schnell Entwarnung gegeben werden. Der Schuppen war in einiger Entfernung zum eigentlichen Kirchenbau und der Brand konnte durch die Wehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zur Brandursache können bisher keine genauen Angaben gemacht werden. Hinweise auf Brandstiftung konnten zunächst nicht erlangt werden, ein technischer Defekt an einer Beleuchtungseinrichtung kann in Betracht kommen. Daher werden die weiteren Brandursachenermittlungen durch das Fachkommissariat übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell