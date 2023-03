Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sechsjähriger alleine unterwegs

Trippstadt (ots)

Ein sechsjähriger Junge war am Samstagvormittag alleine an der Landesstraße 500 bei Trippstadt unterwegs. Der Junge war einer Autofahrerin zwischen Walzweiher und Naturfreundehaus aufgefallen, als sie die L 500 in Richtung Trippstadt fuhr. Die Frau hielt an und verständigte die Polizei. Durch die eingesetzten Beamten wurden die Personalien des Bubs erhoben und die Mutter verständigt. Die Frau fiel aus allen Wolken, hatte sie ihren Sohn doch am Morgen zu einer Spielgruppe zum Naturfreundehaus gebracht. Sie konnte sich nicht erklären, wie es dann später zu der "Wanderung" des Jungen kommen konnte.

