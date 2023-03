LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein Unbekannter schlug gestern Morgen, gegen 09.00 Uhr die Seitenscheibe eines in der Franz-Mehring-Straße geparkten VW einer 44-Jährigen ein. Anschließend wurde die Handtasche der 44 Jahre alten Frau aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0080714/2023) in Verbindung zu setzen. In ...

mehr