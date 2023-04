POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots) - Ein Zeuge rief am frühen Mittwochmorgen (05.04.2023) die Polizei, weil er gegen 3:45 Uhr Taschenlampenschein in einem Mehrfamilienhaus in der Herberhauser Straße beobachtet hatte. Umgehend wurden Einsatzkräfte an den Tatort geschickt. Die Polizeibeamten konnten zwei Männer im Haus stellen, die offenbar mehrere Kellerabteile nach Diebesgut durchsucht hatten. Die beiden Tatverdächtigen, ein 40-jähriger ...

mehr