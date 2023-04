Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Radfahrerin lebensgefährlich verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße wurde eine 52-jährige Radfahrerin am Mittwochmittag (05.04.2023) lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Bad Salzuflerin gegen 12:20 Uhr mit ihrem Pedelec von der Siemensstraße auf die Bahnhofstraße in den fließenden Verkehr ein. Sie kollidierte mit dem gelben Peugeot eines 46-jährigen Autofahrers, der in Richtung Bad Salzuflen fuhr. Die Radfahrerin wurde nach der Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung aufgrund lebensgefährlicher Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der Autofahrer und sein 15-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld nahm den Verkehrsunfall auf, bevor das Auto und das Pedelec sichergestellt wurden. Für die Maßnahmen am Unfallort wurde die Bahnhofstraße mehrere Stunden lang komplett gesperrt.

Weitere Hinweise zum Unfallhergang richten Zeuginnen und Zeugen bitte an das Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

