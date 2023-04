Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Graffiti an Schule.

Lippe (ots)

Am Samstag (01.04.2023) beschmierten Unbekannte zwischen 9 und 19 Uhr einer Wand am Schulgebäude der Grundschule in der Berliner Straße mit Graffiti. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommisariat 6, Telefon 05261 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell