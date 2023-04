POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke/ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lippe (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (06.04.2023) wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße Hörster Bruch gerufen. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte benachrichtigt, weil mehrere Mülltonnen umgeworfen auf der Straße lagen und eine am Straßenrand brannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Hinweise auf Tatverdächtige richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1, Telefon ...

