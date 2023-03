Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nachtrag - Brand in Wohn-/Geschäftshaus

Koblenz (ots)

Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr und Polizei in der Hohenfelder Straße sind beendet. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts kam es zu einem Brand in der Küche einer Gewerbeeinheit. Durch den Brand wurde die Küche erheblich beschädigt, weiter entstand einer kleiner Schaden am Gebäude. Menschen wurden nicht verletzt.

