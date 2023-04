Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/ Fahrer eines E-Scooters unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Lippe (ots)

Am Karfreitag kontrollierten die Beamten in den frühen Morgenstunden den Fahrer eines E-Scooters in der Detmolder Innenstadt. Dieser hatte zuvor vergeblich versucht, sich der Kontrolle durch "geschicktes" Fahren über kleine Stichwege zu entziehen. Bei der sich anschließenden Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt. Ein durchgeführten Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Zudem ergab sich aufgrund weiterer körperlicher Auffälligkeiten der Verdacht auf Drogenkonsum. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Da es sich auch bei einem E-Scooter um eine Kraftfahrzeug handelt für das die gleichen Promillegrenzen wie z.B. für einen Pkw gelten, wurde der Führerschein des Rollerfahrers sichergestellt.

