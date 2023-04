Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/ Straßenraub

Lippe (ots)

Am 08.04.2023 gegen 02.30 Uhr meldete sich ein 35-jähriger Salzufler bei Polizei und gab an, von mehreren jungen Männern zusammengeschlagen und beraubt worden zu sein. Die Tat soll sich vor einer Gaststätte in der Osterstraße zugetragen haben. Danach soll das spätere Opfer von fünf 18-25jährigen Männern mit südländischem Aussehen eingekreist worden sein. Nach kurzem Wortwechsel sei von Seiten der Gruppe auf das Opfer eingeschlagen worden. Auf dem Boden liegend habe man seine Geldbörse und sein Handy entwendet. Die Tätergruppe sei dann in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet. Das Opfer habe danach mit dem Handy eines unbeteiligten Passanten die Polizei informiert. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte die Tätergruppe in Tatortnähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Die geraubten Gegenstände wurden am Festnahmeort der Tatverdächtigen wieder aufgefunden und konnten dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Das Kriminalkommissariat Detmold bittet weitere Zeugen, die den Vorfall gegen 02.15 Uhr in der Osterstraße beobachtet haben, sich telefonisch unter 05231-6090 zu melden.

