Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann durch Tritte und Schläge verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:30 Uhr wurde im Malvenweg ein 42-jähriger Mann durch mehrere unbekannte Täter durch Tritte und Schläge verletzt. Die verletzte Person konnte durch einen Passanten am Boden liegend aufgefunden werden. Nach Verständigung der Polizei wurde der leicht verletzte Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Hintergründe des Vorfalls sind bisher noch völlig unklar. Auch konnte bisher nicht eruiert werden, ob es im Vorfeld zu Streitigkeiten zwischen den Personen kam. Die näheren Umstände müssen nun im Rahmen der Ermittlungen näher beleuchtet werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in vorliegender Sache geben können, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell