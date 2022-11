POL-BO: Handtaschenraub in Herne-Mitte: Seniorin (72) leicht verletzt

Witten (ots) - Der Staatsschutz ermittelt aufgrund von verfassungswidrigen Schmierereien in einer Parkanlage an der Ruhrstraße in Witten. Bislang unbekannte Täter haben nationalsozialistische Symbole und Parolen auf eine Mauer und auf Parkbänke gemalt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Rufnummern 0234 909-4505 oder -4441 (Kriminalwache). Rückfragen bitte an: ...

