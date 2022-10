Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis 30.09.-03.10.2022

Heidekreis (ots)

Walsrode:

Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand nach Hademstorf zu einer brennenden Küche in den Tannenweg aus. Der 33-jährige Hausbewohner hatte zuvor versucht, sich Essen auf dem Herd zuzubereiten und war dabei eingeschlafen. Er musste mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht werden, jedoch wurde durch das beherzte Eingreifen der Rettungskräfte und der Feuerwehr schlimmeres verhindert. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000EUR.

Am 01.10.2022, gegen 00:00 Uhr, entwendete ein 15-Jähriger den PKW seiner Eltern und machte damit eine Spritztour. Gegen 14:30 Uhr wurde der Jugendliche zusammen mit zwei Freunden von der Polizei fahrend angetroffen. Der Jugendliche gab an, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Dem 15-jährigen wurde Blut abgenommen und es ist fraglich, ob der junge Mann sich damit den Weg zum Führerschein verbaut hat.

Am Samstagabend gegen 17:15 Uhr kam es auf der K129 zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten PKW. Nachdem eine Fahrzeugführerin nach links, in Richtung Borg abbiegen wollte und ein weiteres Fahrzeug dahinter bereits zum Stehen gekommen war, wurde dies von einem nachfolgenden Fahrzeugführer zu spät bemerkt. Der dritte PKW fuhr auf den zweiten PKW auf, wodurch dieses auf das erste Fahrzeug geschoben wurde. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt zwei Personen leicht verletzt.

Bad Fallingbostel:

Am Nachmittag des 01.10. kam es auf der BAB 7, RF Hamburg, km 96,60, zu einem schweren Verkehrsunfall. Kurz hinter der Verschwenkung von vier auf drei Fahrstreifen kam es zu einer Staubildung. Ein 36-jähriger Skoda-Fahrer stand am Stauende. Der nachfolgende 83-jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit mit seinem PKW AMG auf das Stauende auf. Die 82-jährige Beifahrerin im auffahrenden PKW wurde schwer verletzt, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Der Fahrer des am Stauende stehenden Skoda wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden, wodurch ein Gesamtschaden von rund 80.000EUR entstand.

Am frühen Samstagabend meldete ein Zeuge einen roten Kleinwagen auf der BAB 7, RF Hamburg, der immer wieder vom rechten Fahrstreifen nach rechts auf den Seitenstreifen fuhr. Der PKW konnte dann an der AS Bad Fallingbostel von der Polizei festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde Alkoholgeruch bei dem 51-jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 2,18 Promille. Die Folgen waren Blutentnahme und ein Strafverfahren. Des Weiteren wird der Mann ab sofort zu Fuß gehen müssen.

Am Abend des 01.10.2022 wurde von einem Zeugen ein Sattelzug auf der BAB 7, RF Hannover, Höhe der AS Bad Fallingbostel, gemeldet, der in starken Schlangenlinien fuhr. Der Sattelzug konnte kurze Zeit später festgestellt, angehalten und kontrolliert werden. Während der Kontrolle wurde bei dem 63-jährigen Brummifahrer starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,09 Promille. Die Folge waren: Blutprobe, Strafverfahren, Sicherheitsleistung sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Am späten Sonntagabend wurde erneut ein Sattelzug auf der BAB 7, RF Hannover gemeldet. Während der Kontrolle wurde bei dem 61-jährigen Brummifahrer starker Alkoholgeruch festgestellt. Die Kollegen aus Bad Fallingbostel staunten nicht schlecht, als das Gerät einen Wert von 2,06 Promille anzeigte. Auch ihm wurde Blut abgenommen, ein Strafverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung abgenommen. Auch dieser Brummifahrer wird ab sofort zu Fuß gehen müssen, denn der Führerschein blieb bei den Kollegen.

Munster:

Am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, wurde einer 61-jährigen Frau aus Munster in der Lidl-Filiale am Kohlenbissener Grund das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Das Portemonnaie wurde kurze Zeit später durch eine Passantin in einem Grünstreifen an der Soltauer Straße in Höhe der Breslauer Straße wieder aufgefunden. Das Bargeld in Höhe von 80 Euro fehlte jedoch hieraus. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen.

Schneverdingen:

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 30.09. auf den 01.10.2022 von einem in der Wesseloher Straße gelegenen Agrarbetrieb insgesamt 4 Treckerreifen mit weißen Felgen des Herstellers New Holland. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000.- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

Am 01.10.2022 gegen 11.15 Uhr kam es in der Straße Seekamp zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 41-Jähriger versuchte dabei auf einen 32-Jährigen mit einem Taschenmesser einzustechen. Beim Versuch, den Angriff mit Unterstützung eines 50-jährigen Bekannten abwehren, erlitten diese leichte Schnittverletzungen. Der unverletzte Täter entfernte sich nach der Tat mit einem PKW. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

Am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Fahrerin eines PKW beschädigte dabei bei der Ausfahrt aus einem Stellplatz den abgestellten Fahrradanhänger eines 61-Jährigen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500. Dies betrifft insbesondere zwei Zeuginnen, die nach Angaben des Geschädigten den Zusammenstoß beobachtet haben.

Am Freitagabend gegen 21:35 Uhr kam es in der Freudenthalstraße zu einem Unfall. Eine 43-jährige Schneverdingerin fuhr mit ihrem PKW Renault auf einen abgeparkten VW Polo auf, sodass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Die Ursache dafür war schnell klar: die Frau pustete 1,57 Promille. Die Dame musste die Kollegen zur Wache begleiten, wo ihr durch einen Arzt Blut abgenommen wurde. Des Weiteren musste die Dame ihren Führerschein abgeben und muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Soltau:

Am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann im Bereich der Soltauer Innenstadt von den Kollegen mit seinem PKW Seat angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle hatten die Kollegen Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum, daher wurde ein Test durchgeführt. Der Test verlief positiv, sodass der Mann die Polizisten zum Revier begleiten musste. Dort wurde Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss sich nun im einem Strafverfahren und einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell