POL-ME: Hubschraubereinsatz: Erfolgreiche Suche nach vermisster Baumbergerin - Monheim am Rhein - 2303010

Polizei Mettmann

Hubschraubereinsatz: Erfolgreiche Suche nach vermisster Baumbergerin - Monheim am Rhein - 2303010

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein hat die Polizei am Mittwoch (1. März 2023) nach einer als vermisst gemeldeten 61-Jährigen gesucht. Hierbei war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden. Noch am gleichen Abend konnte die Frau wohlbehalten aufgefunden werden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18 Uhr meldete sich der Lebensgefährte der 61-Jährigen bei der Polizei, um seine Partnerin als vermisst zu melden. Letztmalig gesehen hatte der Mann die 61-Jährige gegen 11:30 Uhr an der gemeinsamen Wohnanschrift in Baumberg. Da er bei einer eigenen Suche nach seiner Lebensgefährtin erfolglos geblieben war, schaltete der Mann die Polizei ein.

Da die 61-Jährige auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist und sich sie daher möglicherweise in einer akuten Gefahr befand, leitete die Polizei umgehend umfassende Suchmaßnahmen nach der Frau ein. Hierbei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zudem wurde der ÖPNV sowie Taxi-Unternehmen mit in die Suche einbezogen.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei ihre Suchmaßnahmen dann gegen 20:45 Uhr erfolgreich beenden, nachdem die Frau wohlbehalten an der Berghausener Straße angetroffen werden konnte.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der Vermissten beteiligt hatten.

