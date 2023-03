Polizei Mettmann

POL-ME: Bargeld und Spielautomaten beschlagnahmt: Polizei stößt auf "Zockerhöhle" - Hilden - 2303007

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Hilden ist die Polizei in der Nacht zu Donnerstag (2. März 2023) dank eines anonymen Hinweises auf eine illegal betriebene "Zockerhöhle" gestoßen. Mehrere Tausend Euro Bargeld sowie zwei illegale Geldspielautomaten wurden sichergestellt.

Folgendes war geschehen:

Am späten Mittwochabend meldete sich ein anonymer Hinweisgeber bei der Polizei und gab an, dass in einem Café an der Otto-Hahn-Straße in Hilden illegales Glücksspiel betrieben werde. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ordnete diese daraufhin die Durchsuchung des Objekts an, in dem die Polizei wenig später dann auf insgesamt neun Personen stieß, die zum Teil hohe Bargeldsummen mit sich führten. Zudem lagen auf mehreren Tischen Spielkarten, sodass sich der Tatverdacht des illegalen Glücksspiels erhärtete.

Ferner stieß die Polizei in den Räumlichkeiten des Cafés auch noch auf zwei illegal betriebene Geldspielautomaten, die ebenso, wie das aufgefundene Bargeld (etwas mehr als 6.000 Euro), beschlagnahmt wurden.

Gegen den 46-jährigen Betreiber des Cafés sowie die Teilnehmer des Glücksspiels wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell