POL-ME: Mülltonnenbrand - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2303006

In der Nacht zu Mittwoch, 01. März 2023, brannte der Inhalt von gleich zwei Müllcontainern auf einem Klinikgelände in Ratingen-West. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 02:30 Uhr bemerkten Anwohner eines Klinikgeländes am Niederbeckweg einen Brandausbruch an gleich zwei Mülltcontainern, welche in einem separaten Bereich südlich des Gebäudetrakts zur Straße "Gut Niederbeck" hin, aufgestellt waren. Mittels eigener Feuerlöscher konnten die Zeugen den Brand erfolgreich löschen. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass die Container durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt wurden.

Die alarmierte Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandausbruch tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

