POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht 1

Pirmasens (ots) - Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit vom 04.04.23, 17:00 Uhr, bis zum 05.04.23, 15:00 Uhr, die Beifahrerseite eines Pkw in der Hügelstraße in Pirmasens. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Pirmasens Pressestelle Telefon: 06331-520-0 ...

