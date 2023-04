Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Horn. Festnahme nach Einbruch in Tankstelle.

Lippe (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag (08.04.2023) drangen zwei Täter gewaltsam durch ein Fenster in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße ein und stahlen diverse Tabakwaren. Die Autobahnpolizei konnte später in Bad Oeynhausen ein Fahrzeug stoppen, welches sich zunächst der allgemeinen Verkehrskontrolle entziehen wollte. Bei der Überprüfung des Wagens entdeckten die Beamten "zufällig" das Diebesgut aus der Tankstelle. Der Fahrer, ein 33-jähriger Mann aus Espelkamp, wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem zweiten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

