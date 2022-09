Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PK BAB Ahlhorn - Stadtbereich Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw auf der A28

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag ist es gegen 14:10 Uhr auf der A 28 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst fuhr an der Anschlussstelle DEL-Deichhorst vom Beschleunigungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen der A 28 ein. Dabei geriet er auf regennasser Fahrbahn mit seinem Ford ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit den Mittelschutzplanken. Der Pkw blieb nach der Kollision entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen stehen. Ein sich der Unfallstelle nähernder 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Hemmingen konnte seinen Peugeot nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem zuvor verunfallten Ford zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 13000,-Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

