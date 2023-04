Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. Drei Personen bei Vorfahrtsverstoß verletzt.

Lippe (ots)

Am Montagvormittag (10.04.2023) ereignete sich gegen 10:50 Uhr ein Unfall, bei dem ein 32-jähriger Mann aus Sundern die Vorfahrt eines Volvo XC60 missachtete. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Honda von der Abfahrt der Ostwestfalenstraße geradeaus in die Straße "Am Schlageberg" ohne die Vorfahrt des von rechts kommenden Volvos zu beachten, der auf der Hauptstraße unterwegs war. Der Zusammenstoß im Kreuzungsbereich verletzte den 32-Jährigen aus dem Honda leicht, seine 25-jährige Beifahrerin schwer. Der 68-jährige Volvo-Fahrer blieb unverletzt, seine 63-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Alle Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen des Einsatzes wurden teilweise Sperrmaßnahmen durchgeführt, da die beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

