Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl am Bahnhof Bingen vollstreckt

Bingen (ots)

Am Morgen des 6. März 2023 wurde im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle ein Mann in einem Regionalexpress am Bahnhof Bingen durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 55-jährigen Deutschen ein Haftbefehl aufgrund einer begangenen Körperverletzung besteht. Durch die Zahlung der Geldstrafe von 1200 Euro hätte der Mann diesen abwenden könne. Da er nicht über die notwendigen Barmittel verfügte wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach verbracht.

