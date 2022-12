Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: LKW Brand auf der Bohmertstraße

Gladbeck (ots)

Die Feuerwehr Gladbeck wurde am heutigen Montag gegen 13:35 Uhr zu einem LKW Brand alarmiert. Mehrere Anrufer bestätigten der Kreisleitstelle diese Meldung. Die starke Rauchentwicklung war bereits auf der Anfahrt sichtbar. Auf der Bohmertstraße brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte ein LKW im Bereich des Fahrgastraumes in Vollbrand. Die Löschmaßnahmen wurden eingeleitet und zeigten schnell Wirkung. Ein Übergreifen der Flammen auf die Ladefläche konnte weitestgehend verhindert werden. Einige Bäume, die in unmittelbarer Nähe zu dem LKW standen, wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Für die Dauer des Einsatzes wurde die B 224 in Fahrtrichtung Gladbeck teilweise gesperrt. Es kam zu keinem Personenschaden. Um den Grundschutz für das Gladbecker Stadtgebiet sicherzustellen wurde der Löschzug Süd der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. (SB)

