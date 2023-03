Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.03.2023), gegen 16:50 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Autofahrer in der Valentin-Bauer-Straße auf das vor ihm wartende Auto auf. Der 23-jährige Fahrer und eine 48-jährige Insassin des wartenden Autos wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand zudem ein Schaden in Höhe von 400 Euro.

