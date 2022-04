Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Handy aus Firmenfahrzeug gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 07.04.2022 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurde, aus einem am Oberen Finkenpfad in Bad Dürkheim abgestellten Firmenfahrzeug, ein Mobiltelefon entwendet. Die Mitarbeiter ließen ihren Transporter kurz unverschlossen auf der Straße stehen, während sie in einem Keller arbeiteten. In dieser Zeit entwendeten bislang unbekannte Täter ein Handy der Marke Samsung Galaxy S 21 Ultra, im Wert von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

