LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots) - In den frühen Morgenstunden des 07.07.2022 wurde in Sonneberg, Cuno-Hoffmeister-Straße ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls entwendet. Das Rad ist mit auffälligen schwarzen Schutzblechen, welche am hinteren Schutzblech eine Beleuchtung aufweist, ausgestattet. Zudem ist der Rahmen mit einem auffälligen doppelläufigem Oberrohr gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: ...

mehr