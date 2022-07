LPI-SLF: Diebstahl eines Fahrrades

Schleiz (ots) - Eine 62-Jährige besuchte am 04.07.2022 und 05.07.2022, jeweils in der Zeit von 19:00 Uhr - 20:00 Uhr, das Freibad in Schleiz. Hierbei parkte diese ihren Pkw Mercedes einmal vor dem Haupteingang und einmal auf der als Parkplatz ausgeschilderten Wiese. Erst am Morgen des 06.07.2022 bemerkte die Frau eine größere Beschädigung am vorderen Stoßfänger des Fahrzeuges und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten an dem Mercedes rote Lackanhaftungen ...

mehr